Tyrese Gibson, le célèbre chanteur auteur-compositeur et acteur américain a annoncé que son épouse et lui vont devoir prendre le chemin du divorce. L’annonce a été faite ce mardi par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram. Aucune information n’a tout de même filtré sur les raisons de ce divorce qui serait le second mariage de l’acteur de « Fast & Furious » qui n’aurait véritablement duré.

“Notre intention est de rester le meilleur des amis”

On retient des mots de la célébrité américaine que ce divorce n’intervient pas dans un contexte d’animosité entre les deux époux. Il indique notamment que leur objectif est de garder de bonnes relations malgré tout. « Notre intention est de rester le meilleur des amis et des coparents forts. Nous nous sentons incroyablement bénis de nous être trouvés et profondément reconnaissants pour les 4 ans que nous avons été mariés à chacun. autre. », a laissé lire l’acteur.

Deuxième divorce

« Comme si 2020 n’avait pas déjà été extrêmement éprouvant et stimulant pour nous tous, nous voulions nous parler mutuellement de cela maintenant pour conserver cette énergie en 2020 et ne pas emmener cette énergie en 2021. », a poursuivi Tyrese Gibson. « Je prie pour que nous laissions la porte ouverte parce que le Dieu que nous servons est un chasseur de montagnes et ne peut échapper à aucun moyen. … », a-t-il réaffirmé. Notons que ce divorce serait le deuxième pour la star américaine. Il s’était marié une première fois avec Norma Gibson de 2007 à 2009 avec qui il a eu une fille.