Deux Américains originaires de Floride font les frais de la justice, après avoir ouvert la porte d’un avion en plein mouvement. Les faits se sont déroulés sur le tarmac de l’aéroport LaGuardia, à New York. L’information a été donnée par le média américain CNN qui a précisé qu’il s’agissait d’un vol de la compagnie américaine Delta qui reliait, le lundi 21 décembre dernier, la ville de New York à celle d’Atlanta, en Géorgie.

Un chien entraîné dans la descente

Selon CNN, les deux personnes mises en cause sont Brianna Greco et Antonio Murdock, âgés respectivement de 23 et 31 ans. Par ailleurs, le journal américain, New York Times, a fait savoir que ces derniers auraient entraîné pendant la descente de l’avion, un gros chien. Celui-ci a par la suite été transporté dans un refuge de Brooklyn. Dans une interview accordée à CNN, la porte-parole de l’Administration portuaire de New York et du New Jersey, Lenis Valens a indiqué que les deux jeunes gens sont accusés d’intrusion criminelle au troisième degré.

L’avion a fait demi-tour

Elle a aussi ajouté qu’Antonio Murdock est poursuivi pour méfait et acte dangereux et téméraire. Notons que la compagnie aérienne a pris ses précautions après l’acte posé par le duo. A en croire un porte-parole de Delta, Morgan Durrant, l’appareil a fait demi-tour pour retourner à la porte d’embarquement, et les passagers ont dû sortir.