Un Afro-Américain a été disculpé et remis en liberté 19 années après avoir été accusé de viol par des policiers. Les faits ont eu lieu le mercredi 18 décembre 2020 aux Etats-Unis. Le condamné, Termaine Joseph Hicks, un homme âgé de 45 ans avait été arrêté, quand il voulait aider une jeune femme victime de viol, le 27 novembre 2001. Ce jour-là, il s’apprêtait à appeler les secours, mais les policiers qui pensaient qu’il voulait sortir une arme à feu avaient ouvert le feu sur lui.

Le voleur s’était enfui après son arrivée

Ils l’ont alors accusé d’agressions sexuelles, et Termaine Joseph Hicks a été reconnu coupable, recevant par la suite une condamnation allant de 12 ans et demi à 25 ans de prison. Mais, l’accusé et ses avocats avaient fait valoir que Joseph Hicks était venu sur les lieux, après que le violeur se soit enfui. Cela, n’avait cependant pas empêché la justice américaine de le laisser vivre 19 années sous les verrous. Selon des documents judiciaires, l’Unité d’intégrité des condamnations du procureur du District de Philadelphie (CIU), est tombé d’accord avec l’accusé et ses avocats sur le fait que l’affaire a été contredite par des preuves médico-légales. Aussi, cette affaire se base-t-elle sur des fausses déclarations.

Tracy Brandeis-Roman, le juge de la Cour des plaidoyers communs de Philadelphie, a annulé la condamnation qui pesait contre l’Afro-Américain, tout en lui adressant des « félicitations douces-amères ». Notons que Termaine Joseph Hicks est maintenant la 16e personne à avoir été disculpée depuis la prise de fonction, en 2018, du procureur de district Larry Krasner. Aussi, est-il le premier à avoir été acquitté pour viol.