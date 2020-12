Au cours de la semaine écoulée, la justice américaine a statué sur le cas d’un Chinois qui est accusé d’avoir volé des secrets commerciaux pour Huawei. Selon les informations relayées sur cette situation, il s’agit d’un professeur d’informatique de l’université de Xiamen. Lors du procès, le mis en cause a reconnu avoir fait une fausse déclaration et a ainsi plaidé coupable. Il avait préalablement été accusé de conspiration, de vol de secrets commerciaux et de fausse déclaration.

Arrêté en août 2019…

Mais seule la dernière accusation avait été retenue par les procureurs fédéraux de Brooklyn. Il avait été mis aux arrêts alors qu’il a été invité à l’université du Texas en août 2019. Il avait passé plus de cinq jours en détention suite à cette arrestation. Il faut noter que Huawei n’avait pas directement été accusé dans cette affaire.

La peine sera prononcée dans les prochains jours

Selon les informations relayées par l’agence de presse Bloomberg, rien ne renseigne sur la culpabilité ou non de l’homme mis en cause. Le média indique également que rien ne justifie que l’entreprise chinoise n’a pas tiré profit des fruits du vol de la puce. Dans les prochains jours, une prochaine audience déterminera la peine qui sera prononcée contre l’accusé. Il a tout de même été autorisé à rentrer en Chine après la condamnation devant le tribunal.