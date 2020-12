Le journal américain Kansas City Star a présenté ses excuses pour avoir publié pendant plusieurs années, des éditions avec des couvertures qui avaient marginalisé la communauté noire, minoritaire, dans l’Etat américain du Kansas. En effet, Mike Fannin, le président et rédacteur en chef du journal, a présenté s’est excuses au nom du journal hier lundi 21 décembre 2020.

« Nous ne nous sommes jamais mis sous le microscope »

Dans une interview accordée au média américain, CNN, il a déclaré : « Alors que nous avons écrit cette année sur le racisme systémique à Kansas City », suite à la mort de George Floyd et les manifestations nationales qui se sont déroulées, « nous ne nous sommes jamais mis sous le microscope pour essayer de mieux comprendre comment le Kansas City Star avait couvert la communauté noire pendant des années ». Notons que ces propos de Mike Fannin interviennent après qu’il ait signé un long éditorial, le dimanche 20 décembre dernier, dans lequel il a parlé d’une puissante société locale « qui a fait du mal ».

Le nom d’une légende du jazz mal écrit

« Depuis 140 ans, cette entreprise est l’une des forces les plus influentes à avoir modelé Kansas City et sa région. Et pourtant pendant longtemps, au début de son histoire (…), elle a écarté, ignoré et méprisé des générations de résidents noirs » a-t-il fait savoir. Notons que le Kansas City Star ne parlait que des côtés négatifs de la communauté noire américaine. En effet, le journal ne parlait souvent que de noirs qui étaient accusés de vols et de crimes.