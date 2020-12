Un violeur en série a été condamné à 897 ans de prison aux Etats-Unis. Il s’agit en effet de Roy Charles Waller, un homme âgé de 60 ans, surnommé « violeur de la Californie du nord ». La nouvelle de sa condamnation a été donnée dans un communiqué de presse, publié le vendredi 18 décembre 2020, par le procureur du district de Sacramento.

Le condamné rentrait par effraction dans les maisons de ses victimes

D’après ce dernier, la condamnation de Roy Charles Waller a eu lieu durant le mois de novembre dernier et concerne 46 chefs d’accusation relatifs à l’intrusion par infraction dans des maisons, relation sexuelle non consentie, kidnapping. Dans sa déclaration, le procureur a fait savoir que la peine de 897 ans est la plus lourde autorisée dans l’Etat de Californie. Notons que les viols perpétrés par l’accusé ont eu lieu entre 1991 et 2006, répertoriés dans sept différents cas. Selon le média américain, CNN, qui a rapporté les propos de l’enquêteur, Avis Berry, le condamné rentrait par effraction dans les maisons de ses victimes. Il les ligotait ensuite et abusait sexuellement d’elles, à plusieurs reprises.

Les preuves sont accablantes

Toujours selon CNN, Roy Charles Waller, commettait ses forfaits dans la nuit et forçait ses victimes à lui donner de l’argent au distributeur automatique. « Les victimes ont attendu des décennies pour que justice soit rendue et ce n’est que grâce à l’IGG (généalogie génétique d’enquête) que l’identification et l’arrestation de Waller ont été possibles » a fait savoir le bureau du procureur dans le communiqué de presse. Par ailleurs, l’avocat de Roy Charles Waller, Joe Farina a estimé que les preuves présentées contre son client sont accablantes. « C’était un cas d’ADN. Nous n’avons pas pu surmonter le fait que son ADN se trouvait sur quasiment toutes les scènes de crime » a-t-il déclaré.