Le président américain Donald Trump a attaqué à une loi de son prédécesseur, Barack Obama, qui encadre l’alimentation des écoliers. La loi en question, dénommée, Healthy, Hunger-Free Kids Act (pour des enfants en bonne santé et bien nourris) avait été initiée par l’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama et adoptée en 2010 par le Congrès américain. En effet, l’actuel chef de l’Etat américain n’a jamais approuvé le régime alimentaire puisqu’il le trouve assez strict.

Le ministère de l’agriculture évoque un taux de gaspillage élevé

Sous la présidence des Obama, les plats des enfants avaient été améliorés. Les autorités avaient donc inclus une diminution des quantités de sel et de « laits écrémés aromatisés », ainsi que des céréales complètes. Cependant, l’administration Trump veut en finir avec cette mesure, en diminuant la qualité des aliments pour écoliers. Selon le quotidien américain, The Philadelphia Inquirer, Donald Trump a l’intention de « réduire de moitié les céréales complètes, supprimer les limites de quantités de sel et réintroduire les laits au chocolat à 1 % de matières grasses ». Par ailleurs, le ministère américain de l’agriculture justifie cette position du locataire de la Maison Blanche par un taux élevé de gaspillage de nourriture dans les écoles.

Des districts ont décidé de ne pas suivre les instructions du gouvernement

Selon lui, cela serait relatif au fait que les enfants « n’aiment pas les plats qui sont meilleurs pour leur santé ». Cette modification du Healthy, Hunger-Free Kids Act, a été condamnée par plusieurs personnes. Parmi celles-ci se trouve la responsable d’une organisation de Philadelphie spécialisée dans l’aide alimentaire aux personnes en difficulté, Kathy Fisher, qui déplore « une nouvelle preuve du mépris de l’administration Trump pour la science ». En outre, plusieurs districts scolaires ont décidé de ne pas suivre les nouvelles instructions du gouvernement Trump.