Une situation attendue. En effet, un infirmier urgentiste américain, qui a été vacciné la semaine dernière par le traitement Pfizer, a été testé positif au covid-19 quelques jours seulement après. Une situation qui permet de rappeler que la distanciation sociale devrait continuer à être mise en place au cours des mois prochain.

Infirmier à San Diego, Matthew W. 45 ans, a reçu la première dose du vaccin Pfizer il y a quelques jours. Il avait alors ressenti une petite douleur au niveau du bras. Un effet secondaire assez léger. Quelques jours plus tard, ce dernier ressent frissons, douleurs musculaires et fatigue intense. Il est alors testé. Le couperet tombe : Matthew est positif au covid-19.

Un infirmier américain, positif après la vaccination

Une situation tout sauf surprenante. En effet, les patients vaccinés ne développent pas tout de suite, des anticorps. Il faut compter entre 10 et 14 jours avant de développer une protection contre la maladie. Mais même après cette première dose, il en faut une seconde avant d’obtenir une protection quasi-complète, estimée à 95%.

Le gestes barrières ne doivent pas être oubliés

Il est également possible que l’infirmier ait contracté le virus avant d’être vacciné, puisque la période d’incubation du virus peut aller jusqu’à 14 jours. Deux possibilités, qui démontrent tout l’intérêt de continuer à utiliser les gestes barrières que sont le port du masque et la distanciation sociale ou encore le lavage des mains et l’aération des habitacles.