Il y a quelques heures on apprenait la contamination du président français Emmanuel Macron. Les cas de contamination ont depuis quelques jours augmenté en France. Et pour sensibiliser la population, le président français s’est résolu à s’adresser à ses compatriotes dans une vidéo publiée sur la toile.

Il y rappelle qu’il a fait très attention et malgré cela a été contaminé. Preuve en est que le coronavirus est plutôt virulent selon lui. “Nous sommes vendredi et j’ai voulu m’adresser à vous…. Après avoir fait le test je me suis isolé (…) Je me suis enregistré sur Tousanticovid… pour que l’application puisse signaler à tous les cas contacts qu’elle aurait identifié et l’Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j’avais fréquenté durant les 48 heures précédentes.” a d’abord déclaré le président français.

Il a également tenu à remercier tous ceux qui lui ont apporté leur soutien affirmant qu’il va bien même s’il a quelques symptômes. Il insiste que même s’il a ralenti ses activités il continue de gérer les dossiers importants. Il appelle les français à continuer à respecter les gestes barrières : “si je n’avais pas respecté les gestes barrières, je l’aurais attrapé beaucoup plus vite” a affirmé Macron. Rappelant l’explosion des contaminations il demande aux français de faire le maximum en attendant le vaccin parce que personne n’est à l’abri.