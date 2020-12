II y a quelques jours, le producteur de musique Michel Zecler était violemment agressé par quatre policiers, dans son studio de musique. Si ces derniers ont été suspendus, ils peuvent toutefois bénéficier du soutien de leurs supérieurs. En effet, ces derniers, sur décision de Didier Lallement, ont reçu un soutien financier.

En effet, ces derniers peuvent compter sur la « protection fonctionnelle », qui leur a été accordée. Une information plus tard confirmée par le cabinet du ministre de l’Intérieur et la préfecture. Dans les faits, les frais de justice des policiers ont été pris en compte par les forces de l’ordre. Une décision dont a été avisée le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Didier Lallement, au soutien des forces de l’ordre

Une aide qui n’a rien d’automatique. En effet, lorsque les fonctionnaires de police sont mis en cause, ces derniers déposent un dossier auprès des bureaux. La hiérarchie décide ensuite si, oui ou non, le dossier est recevable. Pour être plus précis, la justice détermine si les faits pour lesquels une personne est accusée, constituent une faute personnelle.

Un message difficile à comprendre pour les citoyens

Une information à laquelle la préfecture de police de Paris n’a pas souhaité répondre. De son côté, le cabinet du ministre de l’Intérieur a assuré que cette aide n’avait pas grand-chose d’exceptionnel. Pour autant, cette annonce peut choquer alors que de grandes manifestations réclament la fin de l’impunité policière dans ce genre de cas. De même, le président Macron s’est lui-même avoué choqué des images. Il a alors réclamé au ministre Darmanin des sanctions exemplaires. Le message envoyé pourrait ne pas être compris des citoyens, qui espéraient que de réelles avancées soient enregistrées sur ce dossier.