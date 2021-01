Un activiste a fait les frais de justicie en Algérie après la publication de mèmes visant les autorités. En effet, wliidannées a justice algérienne a condamné à trois années d’emprisonnement, assorti d’une amende500 000 dinars, pour avoir diffusé sur Facebook, des « mèmes » qui tournent en dérision la religion ainsi que les autorités. L’information a été donnée par, Kaci Tansaout, le coordinateur du Comité national de libération des détenus (CNLD), une organisation qui soutient les personnes incarcérées pour leurs opinions en Algérie.

Des mèmes qui portent atteinte au chef de l’Etat

« Walid Kechida est condamné malheureusement à trois ans de prison ferme assorti d’une amende » a-t-il confié à un média français, tout en soulignant que « l’heure est très grave au moment où on s’attendait à sa libération aujourd’hui, voire même à une relaxe. Maintenant, on doit tous se mobiliser aux côtés des avocats en vue du procès en appel ». L’information a par ailleurs été confirmée par l’un des avocats du détenu, Me Moumen Chadi. Notons que cela fait plus de huit mois que Walid Kechida est en prison. Concrètement la justice lui reproche d’avoir publié des mèmes qui portent atteinte aux autorités notamment à la religion et au chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

La condamnation de Walid Kechida a été dénoncée, sur Twitter, par le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’homme, Saïd Salhi. « Le pouvoir maintient sa feuille de route autoritaire et décide un autre coup de force en prévision des législatives, le durcissement des peines en est le signal » a-t-il laissé voir sur le réseau social.