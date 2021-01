Aliko Dangote a visiblement plus de succès auprès des femmes qu’on ne le pense. Le 31 décembre 2020, Bea Lewis, une afro-américaine a avoué avoir eu une relation amoureuse avec l’homme d’affaires nigérian. « Je suis sortie avec l’homme noir le plus riche du monde. Il m’a brisé le cœur en mille morceaux. J’ai appris de lui plus que de toute autre personne que j’ai rencontrée. Communiquer avec un milliardaire tous les jours vous fait voir le monde différemment de vos humbles débuts dans Liberty City. Je suis devenue plus organisée…» écrivait la femme de 33 ans originaire d’Atlanta sur son compte Instagram.

Une présumée photo d’Aliko Dangoté couché dans un canapé

Après cette révélation qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, une autre femme est sortie de l’ombre pour raconter également son histoire avec le milliardaire nigérian et infirmer celle de Bea Lewis. Pour celle qui se révèle sous l’identifiant @allaround1 sur Instagram, l’homme noir le plus riche au monde sort avec elle et aurait nié avoir eu quoi que ce soit avec l’afro-américaine.

Pour convaincre ses fans, qu’elle était avec le milliardaire, elle a partagé une vidéo de lui, dormant dans un appartement, mais personne ne voit clairement le visage de l’homme d’affaires. Selon Buzzomax, un site de divertissement, @allaround1 a invité Bea Lewis à venir passer de bons moments avec elle vu qu’elles ont partagé la vie de M Dangote.