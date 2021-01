Le nom du milliardaire nigérian Aliko Dangote fait depuis quelques heures le tour de la toile dans un registre dans lequel il ne s’illustrait presque jamais : sa vie sentimentale. Il y a deux ans, LNT évoquait dans un article son célibat : « Je ne vais pas rajeunir, 60 ans ce n’est pas une blague et cela n’a pas de sens d’aller dehors chercher quelqu’un si vous n’avez pas de temps » avait-il déclaré dans une interview.

Cette fois-ci, sa vie de couple fait le tour de la toile depuis les déclarations d’une afro-américaine qui affirme avoir entretenu une relation avec lui. Une information reprise par la version pidgin de BBC. Bea Lewis, la femme en question a parlé dans un post sur instagram de sa relation avec le milliardaire nigérian qui s’avère être le noir le plus riche du monde. Lire ci-dessous sa déclaration :

“Je suis sortie avec l’homme noir le plus riche du monde. Il m’a brisé le coeur en mille morceaux. J’ai appris de lui plus que de toute autre personne que j’ai rencontrée. Communiquer avec un milliardaire tous les jours vous fait voir le monde différemment de vos humbles débuts dans Liberty City. Je suis devenue plus organisée et je suis enfin capable de m’éloigner des opérations quotidiennes de la cuisine. J’ai appris l’amour sans ficelles. Donner le meilleur de soi-même sans attentes. Rien n’est éternel. J’ai réalisé qu’un projet de restaurant d’un demi-million de dollars était un mauvais investissement. J’ai acheté deux propriétés. J’ai commencé un programme de remise en forme cohérent. Je suis devenu végétalien. J’ai obtenu un portefeuille d’actions rentable. Il a changé mon point de vue sur l’éthique du travail et la patience. Une fois que mon état d’esprit a changé, l’univers m’a attiré vers des gens qui m’ont élevé et ont augmenté ma valeur nette mentalement et financièrement. À 2021 et des rencontres puissantes” a-t-elle affirmé dans un post.