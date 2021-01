Pour la première fois, le géant Américain de l’e-commerce, Amazon a acheté ses propres avions, alors qu’il en louait au paravent pour assurer ses livraisons. L’entreprise basée à Seattle a annoncé ce mardi 05 janvier 2021 avoir acquis onze (11) Boeing 767-300 auprès des compagnies Delta et WestJet. Ces avions qui servaient entre temps au transport des personnes, seront réaménagés en avions-cargos afin d’assurer désormais le transport des biens.

Toutefois, le processus de transformation des appareils pourrait durer jusqu’en 2022. Si l’entreprise prévoit de s’acheter également d’autres avions, elle ne compte tout de même pas abandonner la location a annoncé la vice-présidente d’Amazon Global Air. « Avoir à la fois des appareils en location et en propre dans notre flotte de plus en plus étendue nous permet de mieux gérer nos opérations, et donc de garder le rythme pour tenir les promesses à nos clients » a-t-elle déclaré.

85 avions dans la flotte

Selon d’autres sites, Amzon a l’ambition d’avoir d’ici 2022, 85 avions y compris la location et l’achat dans sa flotte. Tous ces appareils seront gérés par Amazon Air, la division aérienne du groupe. « Amazon Air joue un rôle central dans la livraison aux clients en transportant des articles sur de longues distances dans des délais plus courts », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Ces ajouts à la flotte garantiront une capacité supplémentaire dans le réseau d’Amazon Air pour les années à venir » ont-ils assuré.