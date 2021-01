Quelques jours après l’investiture du nouveau président américain Joe Biden, ce dernier et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique au cours duquel, le numéro un russe a fait un geste en faveur de l’amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays. L’appel téléphonique a eu lieu hier mardi 26 janvier 2021.

Une normalisation qui « répondrait aux intérêts des deux pays »

Selon les informations de la présidence russe, Vladimir Poutine a déclaré appuyer une « une normalisation des relations entre la Russie et les Etats-Unis ». Il a mis l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une normalisation qui « répondrait aux intérêts des deux pays mais aussi de ceux de toute la communauté internationale, étant donné leur responsabilité particulière dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans le monde ». Par ailleurs, la Maison Blanche a indiqué que les deux chefs de l’Etat ont « évoqué la volonté des deux pays de prolonger (le traité de limitation des armes nucléaires) New Start pour cinq ans, et ont convenu de faire travailler leurs équipes de manière urgente pour une extension d’ici le 5 février ».

Les relations entre les deux pays sont au plus mal

Dans une interview accordée à un média français, le département d’Etat américain a confié que les Etats-Unis sont « parvenus à un accord avec la Russie sur le fait qu’il faut aller vite pour conclure un tel accord d’ici le 5 février ». Rappelons que les relations entre la Russie et les Etats-Unis sont au plus mal depuis la fin de la guerre froide. Malgré les multiples tentatives de l’ancien président américain, Donald Trump, en faveur d’une amélioration des relations, la situation n’a guère évolué.