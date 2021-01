Après la Corée du Nord dont le développent de l’arsenal militaire inquiète sérieusement le pays de l’oncle Sam, des officiers américains viennent également mettre les USA en garde contre de nouveaux missiles chinois dont ils n’auraient pas pour le moment les moyens de contrer. En effet, c’est dans un rapport annuel publié par le comité d’analyse des menaces balistiques, que les officiers américains ont averti contre la montée en puissance de Pékin au niveau de ses armes hypersoniques.

Dans leur document, les officiers ont particulièrement mis l’accent sur le Dongfeng-17 qui est aussi appelé DF-17. L’appareil avait été présenté pour la première fois lors du grand défilé d’octobre 2019 pour marquer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Selon les officiers américains, le Dongfeng-17 à la capacité de frapper une cible dans un rayon de 2.500 kilomètres en atteignant une vitesse de croisière qui dépasse les 7.000 km/h.

Développer des technologies de contre-attaque

D’après le rapport, le missile aura une trajectoire imprévisible et peut donc changer de direction en plein air en prenant plusieurs directions ou angles. Il ne peut donc quasiment pas être intercepté. Si préalablement l’appareil ne pouvait être lancé que par un aéronef à plus de 100 kilomètres d’altitude, le comité d’analyse a indiqué que la Chine aurait développé de nouveaux camions furtifs pour le transporter. Les camions auraient aussi la capacité de lancer le missile, ce qui lui permettra d’échapper à la surveillance des radars et des satellites espions américains.

Egalement, le comité américain a précisé que le DF-17 à la capacité de détruire les bases militaires américaines situées sur plusieurs îles du Pacifique (Guam, Samoa). Indiquant que l’armée américaine n’a pas pour l’instant les moyens d’intercepter le DF-17, le comité a invité le Pentagone à développer incessamment de nouvelle technologie pour contrer cette grande menace que représente l’appareil.