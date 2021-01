Le président sénégalais est intervenu dans l’affaire relative à l’exploitation de l’autoroute à péage. Selon les informations relayées par les médias, Macky Sall aurait tenu une rencontre avec le PDG de Eiffage, Benoît de Ruffray le 29 décembre dernier dans le but de renégocier le contrat d’exploitation de l’autoroute à péage. Il ressort de la rencontre qu’il a été demandé à la multinationale Française d’appliquer les propositions du président sénégalais dans un délai de 15 jours.

Eiffage devra verser 800 millions de FCFA chaque année

Ainsi, en lieu et place de la somme de 10 000 FCFA par an qui avait été retenue, la structure française devra débourser chaque année pour la location du foncier 800 millions FCFA. L’Etat prend également possession de 25% des actions de la société qui exploite l’autoroute à péage Dakar Diamniadio. Rappelons que ce contrat alimentait la polémique depuis plusieurs semaines au Sénégal. Selon l’étude d’évaluation socio-économique et environnementale de l’exploitation de l’Autoroute à péage réalisée par Legs Africa, le contrat liant l’Etat à Eiffage n’est pas à l’avantage du Sénégal.

Le contrait serait déséquilibré à la base

« Sur le plan financier, le contrat révèle un déséquilibre considérable au bénéfice du titulaire de la concession, Secaa Sa (dont le capital est détenu par Eiffage Sa). Ce déséquilibre se manifeste, entre autres, sur le montage financier (l´apport de l’Autorité concédante étant de loin beaucoup plus consistant que l´apport du titulaire), les tarifs exorbitants du péage et le partage des revenus qui bénéficient principalement au Titulaire. », avait détaillé le Legs Africa.