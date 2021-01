Des habitants d’une rue au Canada veulent que le nom d’une avenue portant le nom de l’ancien président américain Donald Trump soit changé. L’avenue Trump avait été baptisée depuis la fin des années 90, avant que le milliardaire républicain entre dans l’arène politique aux Etats-Unis. Cependant, après les évènements du capitole, les habitants de ce quartier d’Ottawa semblent ne plus vouloir entendre parler du prédécesseur de Joe Biden.

« Il est inapproprié qu’une rue porte son nom dans la capitale du Canada »

Dans une interview accordée à un média français, Bonnie Bowering une résidente du quartier qui avait emménagé en 2008 a indiqué qu’elle était fière d’habiter dans cette rue. « Avant, quand je disais aux gens que j’habitais l’avenue Trump, j’ajoutais +Oui, LE Donald+ et les gens souriaient, offraient leurs sympathies, ce genre de choses » a-t-elle laissé entendre. Néanmoins, les choses ont changé depuis que le républicain a incité ses partisans à attaquer le siège du Congrès américain. « Mais maintenant, après qu’il a affaibli la démocratie et incité à l’insurrection, après la violente attaque au Capitole, il est temps de changer notre nom de rue » a-t-elle déclaré, estimant que : «Trump ne mérite pas cet honneur et je pense qu’il est inapproprié qu’une rue porte son nom dans la capitale du Canada».

Des habitants voulaient changer le nom de la rue depuis longtemps

Notons qu’au cours de cette semaine, Riley Brockington, un conseiller municipal est allé voir les résidents du quartier dans le but de débaptiser la rue. Selon lui, plusieurs habitants voulaient changer le nom de la rue depuis longtemps. Mais, il freinait l’action parce qu’il avait peur d’éventuelles représailles. « Je craignais qu’il y ait des conséquences contre le pays, que Trump prenne des mesures punitives si on apprenait que la capitale du Canada voulait retirer son nom d’un panneau de rue » a-t-il déclaré.