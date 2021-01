En attendant de s’envoler pour le Burkina-Faso, le désormais ex directeur général de Canal+ Bénin Jonathan Lett a co-animé une conférence de presse ce mercredi 27 janvier 2021 à Canal Olympia de Cotonou, avec sa remplaçante Yacine Alao et Grace Loubassou, responsable relations institutionnelles Afrique. Il était question pour ces responsables de Canal+ d’échanger avec les hommes des médias sur une partie des projets sociétaux de Canal+ au Bénin. Le directeur général sortant Jonathan Lett a rappelé que Canal+ est un acteur implanté en Afrique depuis 30 ans, un acteur soucieux de ses engagements.

Le groupe Canal+ essaye d’être une entreprise engagée dans les actions citoyennes et pour cela, l’entreprise a mis en place beaucoup de projets environnementaux, de formations et d’éducation. Cette entreprise a sû développer une connaissance fine des réalités d’aujourd’hui et des enjeux de demain auxquels le continent africain doit et devra faire face. Acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, Canal+ s’engage aux côtés de l’Afrique et, plus encore, de la jeunesse africaine à travers trois grands programmes d’actions pensés et structurés afin de facilité l’accès pour tous à l’éducation et à l’information. Selon Grace Loubassou, responsable relations institutionnelles Afrique, depuis trois ans, Canal+ Bénin organise des cycles de formation sur mesure pour les professionnels et apprenants de l’audiovisuel grâce à un transfert de compétences. Cette entreprise finance et accompagne les hommes et femmes de médias par le biais de son label Canal+ University.

Grâce à ce label, Canal+ Bénin a financé en décembre 2020, la formation ‘’7 jours pour un film au Bénin’’ lors du Festival Lagunimages. Christiane Chabi Kao, promotrice de ce festival a expliqué cette formation a permis à 12 jeunes femmes passionnées de différents univers et niveaux de découvrir le monde du cinéma autrement. La formation a été meublée d’ateliers d’écriture des scenarii encadrés par des formateurs en écriture et réalisation. Et ‘’Une décision, envers et contre tous’’ de la lauréate Samirath Mansah fera l’objet de projections lors de multiples festivals.

La gagnante a obtenu de l’entreprise, l’achat de son programme pour diffusion sur Canal+ et une tournée dans les différents festivals africains et internationaux. Canal+ Bénin a initié un programme intitulé «Formation Afrique solidaire » avec de nombreux lauréats béninois dont Kismath Baguiri, Cornelia Glèlè et Iris Sossoupkè qui travaille sur un projet environnemental qui sera diffusé en novembre 2021. Au cours de ce mois de janvier, Canal+ University accompagne trois formations de Journalistes reporters d’images dispensées par les équipes de Galaxie et de CFI en partenariat avec Vivendi à Cotonou au profit de jeunes talents de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Sans oubliés les techniciens et comédiens

Canal+ University, c’est aussi des formations techniques avec des experts Antennes qui collaborent déjà avec les équipes de production du groupe «le Canal comedy club! ». Au cours de cette année 2021, ce label organise au Bénin une session de formation de trois semaines au métier d’humoristes. 28 comédiens en herbe bénéficient d’une formation avec le comédien Oumar Manet accompagné du comédien béninois Kenneth Yannick. A en croire Grace Loubassou, ces 28 pépites ont eu l’opportunité de se produire le 27 janvier pour Cotonou Comedy club qui sera diffusé sur Canal+ Comédie en mars 2021.Aussi une formation aux métiers de la technique est dispensée à deux stagiaires réalisateurs depuis ce jeudi 27 janvier et va durer 5 jours par Pierre Bessart. En février 2019, Canal+ International a offert à une douzaine de jeunes aspirants acteurs béninois, une formation dispensée par Sylvestre Amoussou, acteur et réalisateur béninois, primé plusieurs fois pour ses œuvres à traversCanal+ University.

Aux côtés des abonnés pour des sujets d’intérêts

En décembre 2020, Canal+ a accompagné le Ciné 229 Awards qui a organisé la Master class avec Alex Ogou, réalisateur des séries à succès invisibles et Cacao diffusées sur les chaines Canal+. Canal+ c’est aussi un intérêt pour ceux à quoi restent sensibles les abonnés. C’est pour quoi, Selon Yacine Alao, le groupe a organisé l’opération ‘’1 mois 1 cause’’ qui fait partie de ses nouvelles priorités d’engagement en Afrique. Le but est d’accompagner plusieurs associations et organismes humanitaires afin de faire passer leur message à l’antenne. C’est aussi passer des publicités, des reportages et des contenus spéciaux. Au Bénin, Canal+ va se concentrer sur les thématiques de Droit de l’enfant et de d’Education et formation.

Les enfants ne sont pas oubliés

Canal+ Bénin avec son projet Orphée a fêté la Noël 2020 avec près de 100 enfants défavorisés à Canal Olympia à Wologuèdè, un quartier de Cotonou. Cette fête a été faite d’une matinée récréative autour de l’art et de la culture, d’un apprentissage d’instruments traditionnels (le Djembé), d’une projection d’une série de Bandes animées sur la magie de Noël, d’un atelier artistique axé sur le dessin et le coloriage, des jeux dynamiques tels que Tobogan et la course et d’une distribution de cadeaux. Au premier trimestre 2021, Canal+ Bénin s’engage à équiper et rafraichir trois centres d’accueil et orphelinats à travers Orphée. Canal+ Bénin a également lancé un programme de bourses scolaires qui vise à offrir un accompagnement social à des enfants ayant des conditions de vie difficiles mais manifestant une volonté certaine à suivre une formation et ayant de bons résultats scolaires.