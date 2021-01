Mauvaise nouvelle pour les collaborateurs du cabinet civil du chef de l’Etat. Les fonctionnaires du palais de la présidence du bénin en deuil. Pascal Affo, directeur de cabinet civil du Président de la République Patrice Talon a rendu l’âme mardi 26 janvier 2021. L’information a été rendue publique par plusieurs médias et confirmée par la présidence de la République.

Pascal Affo était avant sa mort, diplomate de carrière. Ambassadeur itinérant, à l’avènement du régime de la rupture en 2016, Patrice Talon le nomme comme assistant. Le défunt a participé à la cérémonie de remise du rapport du comité de transition mis en place par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien AGBENONCI, le 26 avril 2016.

Il bénéficie de la confiance du chef de l’Etat qui le nomme par décret le 03 juin 2016, directeur du cabinet civil du Président de la République. Rappelons que le défunt a été tuteur de stage pour plusieurs apprenants en administration générale et diplomatie et relations internationales en fin de formation et provenant de l’école nationale d’administration et de magistrature.