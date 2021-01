Les éléments du commissaire Charles Kindédohoun du commissariat du deuxième arrondissement de la ville de Parakou ont appréhendé deux individus dans la matinée du mardi 26 janvier 2021. Les deux présumés cybercriminels ont été interpelés pour détention et usage de chanvre indien. Selon les faits rapportés par le quotidien Matin Libre, lors de leur interpellation, les deux individus ont été surpris en train de consommer de chanvre indien dans leur chambre.

L’un est âgé de 23 ans, demeurant au quartier Thian dans le premier arrondissement et l’autre de même âge est maintenancier, demeurant à Arafat. Ils sont désormais en garde à vue. La perquisition de leur domicile a permis de retrouver des objets en lien avec la cybercriminalité. Ils avaient chez eux 14 cartes transcash, 15 cartes Sim Lebara de la France et de pays au choix, une carte Santander au nom de Maria Jésus Carvagal, huit plaquettes de Sim Moov et Mtn, un reçu de retrait d’argent par Expression Union International.

Les forces de l’ordre ont également découvert cinq boulettes de chanvre indien, des graines, de la cendre et des mégots contenus dans une boîte de lait, un routeur wifi, un kit bluetooth à oreille, trois boîtes de savon noir, deux amulettes, cinq téléphones portables dont quatre Android contenant des données de cybercriminalité, deux ordinateurs portatifs contenant aussi des données de cybercriminalité. Un troisième, leur complice, est activement recherché. Il est un apprenant au lycée agricole Médji de Sékou.