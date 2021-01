Les éléments de la police républicaine ont mis la main ce jeudi 21 janvier 2021 sur l’ancien régisseur du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Après avoir pris la poudre d’escampette depuis le mois de juillet 2020, Rafiou Sorokou a été appréhendé puis conduit à la brigade économique et financière.

L’ancien patron de la régie financière du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) enfin dans les mailles de la police républicaine. L’ex-régisseur de l’institution a été interpellé par les forces de l’ordre. Il avait échappé au contrôle conduit par une délégation de l’inspection générale des finances et d’huissiers de justice en prenant la poudre d’escampette.

Il pourra être déféré à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme alors qu’il passe actuellement ses derniers jours à la brigade économique et financière, annoncent plusieurs médias locaux. Des irrégularités avaient été remarquées dans la gestion du mis en cause, avait annoncé à une radio locale, l’ex-président du Cos-Lépi, le député Jérémie Adomahou.

« Toutes nos tentatives pour qu’il se justifie ont été vaines. Nous avons été obligés de nous porter vers sa hiérarchie, le ministère des finances, qui a immédiatement diligenté l’IGF pour venir contrôler », avait déclaré le parlementaire. Rappelons que les conditions ainsi que le lieu de son arrestation ne sont pas pour le moment dévoilés au grand public.