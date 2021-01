Le département du Borgou enregistre plus de cas de contamination liée à la pandémie du coronavirus. En moins de 45 jours, le département a dénombré plus de cas que pendant les dix derniers mois. A la faveur d’un point de presse tenu lundi 18 janvier 2021, le directeur départemental de la santé du Borgou, le médecin-colonel Ibrahim Mama Cissé explique la situation par le non-respect des mesures barrières.

La répression pour le non-respect des mesures barrières dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus reprend dans le département du Borgou. L’information a été donnée lundi dernier par le directeur départemental de la santé du Borgou. Ibrahim Mama Cissé a fait savoir que malgré les multiples messages de sensibilisations, les populations foulent au pied les mesures barrières d’où la forte progression des chiffres.

Le temps de la répression

« Après le temps d’explication, de sensibilisation de la population et du personnel soignant, vient maintenant le temps de la répression car au cours de nos dernières sorties, nous avons constaté l’émergence de la pandémie du coronavirus dans le département et à Parakou en particulier », note Ibrahim Mama Cissé. Le nombre de cas dépisté de décembre 2020 au 15 janvier 2021 est supérieur au nombre de cas dépistés les 10 précédents mois. « En 45 jours, nous avons eu plus de cas que les 10 derniers mois dans le département du Borgou et 88% de ces cas sont dans la commune de Parakou », regrette-t-il.

Les gens ont délaissé les masques, regrette le médecin-colonel. Les dispositifs de lavage de mains ne fonctionnent plus, a-t-il précisé. Les cérémonies se font en masse au mépris des gestes barrières et le nombre de cas dépistés positifs augmentent de jour en jour, a déclaré le directeur départemental de la santé du Borgou.