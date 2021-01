Progressivement, les choses se dessinent au niveau du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Confrontées à d’énormes difficultés le Bureau exécutif national (BEN) du parti a trouvé une formule pour régler le problème de désignation du duo qui va défendre les idéaux du parti lors de l’élection présidentielle d’avril 2021. Désormais, il est retenu qu’il n’y aura pas de primaires au sein de cette formation politique pour désigner le duo présidentiel.

C’est la récolte de parrainage qui constitue le seul critère retenu par le bureau. Les candidats qui se sont inscrits dans le registre ouvert part le BEN ont reçu la mission d’aller chercher eux-mêmes les parrains nécessaires pour porter leurs candidatures. Pour rappel, selon le code électoral, tout candidat au poste de président ou de vice-président doit recueillir 16 parrains (députés ou maires ou députés-maires). Et les potentiels parrains sont les députés et les maires.

Au niveau de la FCBE, seul le duo qui va obtenir les 16 parrains sera investi par le parti. Il revient donc, aux huit candidats déclarés de former leur duo et d’aller à la conquête des parrains. Il s’agit de l’ancien député Idrissou Bako, des anciens ministres Alassane Soumanou, Paul Hounkpè, Aboubakar Yaya, Robert Théophile Yarou, Paul Victoire Adje Kokou, Clément Koutchadé, et de Ehinnou Romaric Koutchika. Il faut rappeler que le parti FCBE dispose de sept maires donc de sept des 159 potentiels parrains.