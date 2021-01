Le préfet du département de l’Atacora annule l’arrêté communal du 12 janvier 2021 relevant le secrétaire général de la commune de Natitingou. L’arrêté préfectoral d’annulation a été pris mercredi 20 janvier et signé du préfet Déré Lydie Chabi Nah. Cette mesure s’explique par le manque de précision et de clarté de l’objet de l’acte, précise la note préfectorale.

Le maire de la commune de Natitingou obligé de ravaler ses vomissures par contrainte. En effet, Taté Ouindeyama, président de l’exécutif communal de Natitingou a acté le limogeage du secrétaire général de la commune à travers un arrêté daté du 12 janvier 2021. Contre toute attente, le préfet de l’Atacora a annulé l’arrêté.

Ainsi, Lavenir Aimé Béhanzin conserve son poste de secrétaire général de la mairie de Natitingou. Est constaté nul et de nul effet, l’arrêté communal du 12 janvier 2021 relevant le secrétaire général de ses fonctions de secrétariat général, précise l’arrêté préfectoral. La note préfectorale fait cas d’une « inconsistance des visas de l’acte et une méconnaissance des dispositions de l’article 346 et suivants de la loi portant statut général de la fonction publique ».

Les raisons de l’annulation ont été évoquées dans l’arrêté préfectoral. L’autorité préfectorale Déré Lydie Chabi Nah fait remarquer que l’annulation est due au « manque de précision et de clarté de l’objet de l’acte, texte à l’allure narrative au mépris des règles de la logistique et de la rédaction des actes normatifs ».