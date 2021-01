Fini le suspense qui planait depuis que L’UP, l’un des partis jumeaux du chef de l’Etat a annoncé en fin de semaine dernière que le parti était prêt à accorder son parrainage à « tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale » (sic). Une réunion statutaire de la coordination du tout nouveau parti Les démocrate s(LD) vient officiellement de rejeter toute idée d’aller aux élections aux conditions imposées par le gouvernement.

La réunion d’hier après-midi du jeudi 21janvier 2021, vient sonner le glas des velléités de ceux qui applaudissaient déjà à ce qu’ils considéraient comme un geste du pouvoir pour des élections inclusives. En même temps qu’elle met fin aux manœuvres de certains de ses membres qui s’activent déjà dans l’ombre, avec la complicité du pouvoir. Elle rappelle les trois points d’accord ayant présidé à la création du Front pour la restauration de la démocratie à savoir: le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la suppression pure et simple du parrainage et le respect de la date du 05 AVRIL comme la fin du mandat en cours du président de la République .Lisez plutôt l’intégralité du texte du communiqué final qui a sanctionné cette réunion.

REUNION STATUTAIRE DE LA COORDINATION NATIONALE DU PARTI Les Démocrates ( LD ) : communiqué final

L’an deux mil vingt et un et le jeudi vingt et un janvier s’est tenue au siège annexe du parti « Les Démocrates » à Jéricho, Cotonou, la réunion statutaire de la Coordination Nationale du parti. Au début de la séance, le Président du parti a présenté les vœux de bonne et heureuse année 2021 à la Coordination Nationale et aux militants du parti « Les Démocrates ». Ensuite la déclaration d’appartenance à l’opposition du parti « Les Démocrates » a été lue par le Président Eric HOUNDETE.

Plusieurs autres points ont été abordés portant sur la question de la création du Front pour la Restauration de la Démocratie et sur les questions électorales. Des discussions et débats, on peut retenir les résolutions suivantes :

La Coordination Nationale en montrant sa disponibilité pour prendre part à des élections libres, transparentes et inclusives exige du Gouvernement le respect des décisions de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP).

La Coordination Nationale rappelle à l’attention des militantes et militants en particulier et du peuple Béninois en général que les exigences du Front pour la Restauration de la Démocratie doivent être des conditions sine qua non pour une organisation apaisée de la prochaine élection présidentielle. La Coordination Nationale rappelle au Président de la République que son mandat prend impérativement fin le 05 avril 2021 à zéro heure. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour l’organisation des élections présidentielles avant cette date.

Les militantes et militants sont invités à finaliser l’installation des différentes structures de base et à rester mobilisés afin de faire respecter les décisions de la CADHP pour une élection présidentielle inclusive, juste et transparentes.

La Coordination Nationale rappelle que les conditions de désignation et d’investiture du candidat du parti sont régies par les articles 64 à 68 des Statuts et 67 à 71 du Règlement Intérieur. En conséquence, le parti n’a donné mandat à aucun individu pour négocier le parrainage en son nom ni se prévaloir de son investiture. La Coordination Nationale met en garde contre toute manœuvre tendant à faire croire que le parti « Les Démocrates » a démarché et obtenu des parrains.

La Coordination Nationale