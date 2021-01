Le mercredi dernier, l’intrusion violente dans le Capitole par une foule insurrectionnelle représente pour plusieurs groupes d’observateurs, l’une des manifestations « les plus évidentes d’un double standard racial de l’histoire moderne et récente. » D’après une analyse faite des manifestations par le média américain CNN et comparé aux manifestations du mouvement des Black Lives Matters (BLM), les arrestations ont été disproportionnées pour des faits du même genre.

Le 1er juin 2020, la journée qui est considérée comme le pic du mouvement Black Lives Matter à Washington, la police avait procédé à 316 arrestations contre 61 effectuées mercredi au capitole selon une analyse faite des données du service de police par CNN. Egalement, le média a constaté que les chefs d’accusations qui ont été retenus contre les partisans de Trump sont beaucoup moins graves que ceux qui avaient été retenus contre les manifestants du mouvement BLM.

21 blessés contre 56

Par ailleurs, entre le 29 mai et le 7 juin 2020 lors des manifestations Black Lives Matter, 21 agents du département de la police métropolitaine avaient été blessés d’après des informations transmises par la police à la chaîne de télévision locale WUSA. Par contre, se sont 56 agents du même service de police qui ont été déclarés blessés lors des manifestations de mercredi.

La police s’explique

D’après la porte-parole du département de la police métropolitaine, Kristen Metzger, cette disparité dans les arrestations pouvait s’expliquer par la mise en place tardive d’un couvre-feu dans la capitale. « Lorsque nous annonçons [un couvre-feu] à l’avance, nous avons suffisamment de ressources pour faire monter les gens dans les fourgons et nous sommes prêts à procéder à des arrestations massives », a-t-elle expliqué sur CNN. « Comme cela a été fait si tard dans la journée [mercredi], nous n’étions pas prêts à procéder à des arrestations massives comme ça, jusqu’à ce que le couvre-feu soit mis en place plus tard dans l’après-midi », a-t-elle précisé.

Les BLM s’indignent

Au sein des Black Lives Matter, cette disparité dans les arrestations a également suscité de l’indignation. « Lorsque les Noirs manifestent pour leur vie, nous sommes bien trop souvent accueillis par des troupes de la Garde nationale ou des policiers équipés de fusils d’assaut, de boucliers, de gaz lacrymogènes et de casques de combat », a déclaré dans un communiqué la Black Lives Matter Global Network Foundation. « Lorsque les Blancs tentent un coup d’État, ils sont accueillis par un nombre insuffisant de membres des forces de l’ordre qui se montrent impuissants à intervenir, allant jusqu’à poser pour des “selfies” avec des terroristes », a soutenu Global Network Foundation.