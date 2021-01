Déjà pénalisé par les déboires de son 737 MAX et par la pandémie du Covid-19 qui a ajouté du sien, le géant aéronautique américain, Boeing est en train de faire face à de lourdes difficultés financières. Au cours du quatrième trimestre de 2020, la société a enregistré une perte nette de 8,42 milliards de dollars ou -14,65 dollars par action. Les comptes du constructeur sont notamment plombés par une charge de 6,5 milliards de dollars liée au report à fin 2023 des premières livraisons du 777X.

Cette perte essuyée par l’entreprise au dernier trimestre de l’année 2020 s’est nettement creusée par rapport au quatrième trimestre de 2019 (-1,01 milliard de dollars ou -1,79 dollars par action).Haut du formulaire Au cours de l’année 2020 pendant laquelle le constructeur aéronautique a été sérieusement atteint par ses 737 MAX, accompagné des effets de la crise sanitaire sur le trafic aérien et les compagnies, la société a enregistré une perte nette de 11,9 milliards de dollars.

Nous demeurons confiants dans notre avenir

Toutefois du côté de l’activité, le constructeur a enregistré moins de pertes. Au quatrième trimestre 2020, son chiffre d’affaires s’est établi à 15,30 milliards de dollars (-15% sur un an), dépassant ainsi les attentes du marché d’une courte tête (15,06 milliards de dollars). « La pandémie continuera de soulever des défis pour l’industrie aéronautique commerciale en 2021, mais nous demeurons confiants dans notre avenir, concentrons résolument nos efforts sur la sécurité, la qualité et la transparence, et mettons tout en œuvre pour rétablir la confiance et transformer notre entreprise, » a déclaré le PDG de Boeing, David Calhoun.