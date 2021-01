Les évenements du Capitole ont été sous-estimés à en croire le législateur démocrate en charge de la procédure de destitution de Donald Trump. Pour lui, la situation était beaucoup plus critique que l’on a imaginé. Il a ainsi affirmé que les émeutiers voulaient s’en prendre physiquement au Vice-président Mike Pence accusé de ne pas assez soutenir Donald Trump, mais aussi à Nancy Pelosi une des plus plus féroces opposantes au président républicain.

Jamie Raskin est l’un des principaux législateurs démocrates en charge de la procédure de destitution. Il a analysé les événements du Capitole dénonçant ce qui a été pour lui un danger majeur pour le pays. “Vous n’avez pas besoin d’une enquête de six mois pour comprendre ce qui s’est passé” affirmant qu’une partie des émeutiers voulaient assassiner Nancy Pelosi. “Ils ont construit une potence à l’extérieur du Capitole des États-Unis”, a déclaré Raskin. “C’était une attaque contre notre pays.“

Pour lui les républicains doivent tous dénoncer avec la dernière rigueur ce qui s’est passé. Il est en effet convaincu que le président américain a tenté d’organiser une insurrection depuis la Maison-Blanche pour en quelque sorte conserver le pouvoir. Pour l’heure, le président Trump n’a pas réagi à toutes ces nouvelles accusations. Menacé de destitution et privé de réseaux sociaux il n’a en effet plus la possibilité de répondre systématiquement aux accusations.