Ce samedi 9 janvier 2021, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé avoir suspendu le commissaire de police de la circonscription de Plaisir (Yvelines) après l’envoi d’une carte de vœux polémique. Sur la carte dont l’image a été publiée par le ministre, il y a le dessin d’un policier près de sa voiture s’adressant à un homme noir : « rapprochez-vous un peu. Mon taser recharge sur l’allume-cigare », et accompagner de la légende « le commissaire XXXXX et les policiers de la circonscription de sécurité publique de Plaisir vous souhaite une bonne année 2021 ».

Dans le tweet, le premier policier français a affirmé avoir suspendu le commissaire dès qu’il a eu vent de la carte. « Dès que j’ai eu connaissance de cette carte de vœux, l’Inspection générale de la police nationale a été saisie et a déjà entendu ce commissaire vendredi. Je l’ai suspendu à titre conservatoire », a déclaré le ministre. Selon des proches du ministre, le dessin « a choqué beaucoup de monde pour sa connotation raciste. »

Dès que j’ai eu connaissance de cette « carte de vœux », l’Inspection Générale de la Police Nationale a été saisie et a déjà entendu ce commissaire hier. Je l’ai suspendu à titre conservatoire. pic.twitter.com/HKtXjVNkOO — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 9, 2021

Un tollé au sein du commissariat

Au sein du commissariat de Plaisir, la carte de vœux aurait également provoqué un tollé en interne, où les policiers n’auraient pas voulu s’associer à cette carte à caractère raciste. Pour rappel, la police française a été secouée ces derniers temps par plusieurs incidents sur fond de violence policière et de racisme. On peut citer entre autres, le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler et l’évacuation d’un camp de migrants à Paris.