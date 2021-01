C’était les 14 et 15 janvier dernier dans le 8e arrondissement de Marseille que les faits avaient eu lieu. Il s’agit de six élèves du lycée Périer qui ont été intoxiqués après avoir fumé de la cigarette électronique. D’après un message qui a été envoyé aux parents et aux élèves de l’établissement, il aurait été mélangé au liquide de la cigarette, « un produit d’origine inconnue. » Dès le premier jour, deux des élèves avaient déjà été intoxiqués bien que des liens ne soient pas établis avec la cigarette puisque l’un d’eux serait épileptique.

Ce n’est que le deuxième jour quand les quatre élèves restants ont été intoxiqués qu’un rapport a été finalement établi avec la cigarette. Selon les informations de la presse locale, les marins-pompiers et un médecin du Samu avaient intervenu et ont conduit trois des adolescents à l’hôpital. Après qu’ils eurent été placés en observation, ils sont finalement sortis et vont bien d’après des sources syndicales. L’ académie d’Aix-Marseille a indiqué par ailleurs que le produit qui a été à l’origine de l’intoxication est retrouvé et est en cours d’analyse. Il s’agirait d’un produit dangereux et très concentré qui ressemble à du THC, le produit actif du cannabis.

Mise en place d’une cellule psychologique

La police serait également intervenue dans l’affaire. Elle a auditionné plusieurs élèves et a interpellé l’auteur principal de l’acte toujours d’après le SMS qui a été envoyé aux parents d’élèves. Une procédure disciplinaire a été ouverte par ailleurs, au niveau de la direction du lycée en vue de comprendre comment les faits « d’une gravité extrême » ont pu avoir lieu dans l’établissement. Du côté des élèves qui ont été témoins des faits, des dispositions sont en train d’être prises pour les accompagner sur le plan psychologique.