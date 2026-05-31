Nigeria : un tueur en série démasqué à Creek Town après avoir caché ses victimes sous des bananiers

Une opération conjointe de l’armée nigériane et d’une unité tactique de la police a conduit, le 28 mai 2026, à l’arrestation d’Akaninyene Eretus dans la forêt d’Abanyama, communauté d’Ukim Ita, à Creek Town, dans la zone de gouvernement local d’Odukpani, État de Cross River. Le suspect, originaire d’Obot Akara dans l’État d’Akwa Ibom, est soupçonné d’avoir tué une trentaine de personnes dans la région.

L’alerte a été donnée après que des habitants ont entendu des cris provenant d’une victime le 26 mai. Des responsables communautaires, dont le conseiller représentant Creek Town Ward 1, Apostle Ene Itam, ont signalé l’affaire au président du conseil local d’Odukpani, M. Ukpong Etim Asido, qui a immédiatement mobilisé les forces de sécurité. Guidés par des jeunes et des anciens du village, les opératifs ont localisé le suspect dans une hutte isolée au fond de la forêt. Repéré à l’approche des forces de l’ordre, Eretus aurait tenté de récupérer une arme avant de prendre la fuite. Il a été maîtrisé avant de pouvoir s’échapper.

Une trentaine de corps exhumés, dont beaucoup décapités

La fouille du site a révélé une dizaine de fosses communes peu profondes dissimulées sous des plantations de bananiers. Plusieurs fosses contenaient les restes de plusieurs personnes, dont beaucoup avaient été enterrées sans la tête. Lors de son interrogatoire, le suspect aurait avoué l’ensemble des meurtres et conduit lui-même les enquêteurs jusqu’aux sépultures. Des familles de la région ont depuis commencé à identifier des proches disparus sans explication dans les mois précédents.

Une complice présumée, Uduak Essien, 35 ans, a également été arrêtée. Selon les déclarations du suspect, elle aurait servi à attirer les victimes vers des endroits isolés. Ces affirmations restent à ce stade non vérifiées de manière indépendante.

La police confirme, l’enquête se poursuit

Le porte-parole de la police de l’État de Cross River, ASP Sunday Eitokpah, a officiellement confirmé les arrestations le 29 mai 2026. Des opérations de ratissage menées par des jeunes de la communauté se poursuivent dans la zone pour localiser d’éventuelles autres cachettes. La police n’a pas encore communiqué de date pour la mise en examen formelle des deux suspects.