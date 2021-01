Alors que les heures de Donald Trump à la Maison blanche sont désormais comptées, la Corée du Nord serait en train de se préparer pour accueillir le nouveau président, Joe Biden. Il s’agit toutefois d’un accueil qui pourrait donner de la fièvre au nouveau président. Selon des experts américains en armement, le Corée de Kim Jong Un serait en train de prendre des mesures en vue d’un nouveau test d’un puissant missile lancé par un sous-marin, un acte qui augmentait la pression sur le président élu.

L’actuel dirigeant suprême de la Corée du Nord avait présidé à Pyongyang au cours de la semaine un défilé nocturne de démonstration de la puissance militaire de son pays. Au cours du défilé, un nouveau missile balistique conçu pour être lancé depuis un sous-marin avait été exhibé. Il avait été décrit par les média d’Etats comme « l’arme la plus puissante du monde ». D’après le média américain Washington post, des preuves satellitaires ont émergé du travail dans une base navale de la ville portuaire de Nampo sur la côte ouest du pays.

Des images semblables

Cette preuve d’après les experts américains suggère que des préparatifs pourraient être en cours pour un lancement d’essai d’un missile similaire. Après une analyse faite par Jeffrey Lewis et David Schmerler des photos satellites prises le 31 décembre, les travaux qui été réalisés en Corée du Nord relativement au lancement de missiles sont semblables à des travaux effectués dans le passé pour des tests de missiles lancés par sous-marins au James Martin Center for Nonproliferation Studies à Monterey en Californie.

Toujours d’après le rapport des analyses de Lewis et Schmerler, une décision inhabituelle a été prise par les autorités nord-coréenne concernant une barge dormante. Une décision qui suggère que les responsables du pays « se préparent à utiliser la barge pour un lancement » dans un proche avenir. Bien que l’activité autour de Nampo suggère un test en attente, Lewis et Schmerler ont indiqué qu’il n’était pas possible de prédire quand un lancement aurait lieu.