Une potentielle bonne nouvelle dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L’Institut de cardiologie de Montréal a lancé en mars dernier une grande étude sur la colchicine, un anti-inflammatoire qui a montré son efficacité dans la prévention des complications. Cette annonce intervient des mois après la polémique autour de la chloroquine utilisée par le Pr. Didier Raoult en France et popularisé dans d’autres pays notamment en Afrique.

« On vient de fournir à la planète un espoir ! On a finalement un premier traitement qui peut aider les patients atteints de la COVID-19 avant leur admission à l’hôpital pour prévenir les hospitalisations, prévenir les intubations et prévenir les décès. » a affirmé à La Presse, le Dr Jean-Claude Tardif, chercheur principal de l’étude COLCORONA et directeur du centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM).

Sur un total d’un peu plus de 4000 patients tests, les autorités ont signalé une baisse des hospitalisations de 25 %, une baisse du besoin de ventilation de 50 % et une diminution du taux de 44 % comparé au groupe témoin. Utilisé en cardiologie comme anti-inflammatoire, la Colchicine sera donc sûrement utilisée sur les cas à risque si les autorités valident ce traitement.