La nièce de Marine Le Pen a profité d’une sortie médiatique qu’elle a effectuée ce mercredi 20 janvier pour donner sa position sur le vaccin développé contre la pandémie du nouveau coronavirus. L’invitée du plateau de Bruce Toussaint sur BFM TV déclarait clairement qu’elle n’avait aucune intention de se faire vacciner. Elle a expliqué au journaliste par la suite qu’elle n’avait pas véritablement confiance au produit mis sur pied contre ce virus.

“Je n’ai pas le souhait d’être vaccinée pour l’instant”

« Je n’ai pas le souhait d’être vaccinée pour l’instant », a-t-elle déclaré sur la chaîne de télévision française. « En effet, je ne fais pas partie des personnes à risques, d’autant plus que je n’ai pas le souhait de me précipiter sur un vaccin (…) je vous le dis franchement, je pense que je suis comme beaucoup de Français, je ne suis pas extrêmement rassurée », a poursuivi dans son raisonnement Marion Maréchal-Le Pen communément appelée Marion Maréchal.

Elle rejoint Marine Le Pen

Ces propos de la femme politique rejoignent en partie la critique qui avait été formulée par certains membres de sa formation politique. Marine Le Pen déclarait le mois dernier qu’elle préférait attendre avant de se faire inoculer le produit. « On n’a pas de recul sur ces vaccins-là. On a développé un vaccin qu’on met cinq à dix ans à développer en règle générale », avait-elle alerté. « Comment voulez-vous qu’il y ait un climat de confiance à l’égard des vaccins si on agit avec une opacité aussi incroyable ? », s’était-elle interrogée.