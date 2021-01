La crise sanitaire due à la covid-19 devient de plus en plus préoccupante au Sénégal. En effet, le coronavirus a causé la mort de trois membres d’une même famille. Selon les informations données par le média sénégalais RFM, il s’agit de deux sœurs et de leur frère qui ont contracté la maladie au cours d’une cérémonie de mariage. Celle-ci avait eu lieu, quelques jours plus tôt à Dakar, la capitale.

Les funérailles et baptêmes interdits

La pandémie de coronavirus avait amené les autorités du pays à prendre des mesures pour lutter contre sa propagation. Ainsi, les occasions de rassemblements comme les funérailles, les baptêmes et les mariages avaient été interdits à Thiès et à Dakar. Cependant, ces mesures semblent avoir du mal à être appliquées par la population. En dépit d’un décret sur la catastrophe sanitaire ainsi qu’un arrêté du ministère de l’Intérieur publiés le mardi 26 janvier 2021, les rassemblements se poursuivent surtout à Dakar. Ce dernier est par conséquent devenu, zone rouge de la pandémie au Sénégal.

« La présence d’une variante britannique SARS COV-2 » confirmée

A cette situation, s’ajoute la découverte du variant britannique de la covid-19 dans le pays. La nouvelle a été donnée par le président de l’Institut de recherche en santé et de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), le professeur Souleymane Mboup. « Nous vous informons avoir confirmé la présence d’une variante britannique SARS COV-2 dans ces échantillons » a-t-il déclaré avant d’ajouter que « l’IRESSEF en collaboration avec des collaborateurs du ‘’MRC Unit The Gambia at LSHTM’’ ont procédé au séquençage d’échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome sequencing puis ont réalisé le génotypage avec la méthode des next generation sequencing (NGS) ».

Le professeur n’a cependant pas manqué de lancer un message d’alerte à l’encontre de la population sur la rapidité et la gravité de la contagion de la nouvelle variante du coronavirus. « Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective » a-t-il martelé.