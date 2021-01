Cible des critiques suite à la lenteur de la campagne de vaccination, Jean Castex a décidé de répondre. En effet, ce mardi, le Premier ministre français est sorti de sa réserve, affirmant que les polémiques actuelles étaient stériles et n’aident pas à avancer dans le bon sens, dans le but de sauver de nombreuses vies.

Au cours de son allocution, ce dernier a par ailleurs confirmé qu’une conférence de presse aurait bien lieu jeudi, en compagnie d’Olivier Véran. Les deux hommes devraient revenir assez longuement sur la stratégie actuellement en place, ses résultats ainsi que sur la suite à donner aux événements.

Jean Castex répond aux nombreuses critiques

Toujours au cours de ce point presse, Jean Castex a affirmé que les Français, bien que lassés et fatigués par cette crise, se devaient de rester fermes sur leurs positions. Pas question de céder à la panique, à l’agacement. Au contraire, ce dernier a appelé à ce que tout le monde avance dans le même sens, loin des attaques gratuites et inutiles.

La situation en France, satisfaisante

Pour l’occasion, Jean Castex a confirmé que la seconde vague, en France, était toujours d’actualité. Pour autant, les indicateurs ne sont pas si terribles que ça, si nous comparons la situation avec l’Allemagne voire l’Angleterre, qui a confirmé un reconfinement généralisé. Reste que les prochaines semaines s’annoncent pénibles et très importantes, les fêtes de Noël et du Nouvel an étant passées.