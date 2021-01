La lutte contre la propagation du coronavirus une réalité dans le monde. Face à la multiplicité des vaccins, la République française souhaite accompagner le Bénin dans l’éradication de cette pandémie. Le pays de de Gaulle entend aider le Bénin à faire vacciner ses populations vulnérables contre la Covid-19. Cette offre s’inscrit dans la dynamique de riposte déployée par l’exécutif.

Depuis l’avènement de la pandémie, le Bénin a mis en œuvre un plan national de riposte à la pandémie de Covid-19 pour contrer le mal. A cet effet, le pays reçoit plusieurs soutiens tant matériels que financiers de la part des organismes et structures sanitaires ainsi que des partenaires techniques et financiers dont la France.

En effet, la République française propose non seulement aux dirigeants béninois au-delà des appuis en pilotés par l’Agence française de développement (Afd) mais aussi intégrer le Bénin au projet Covax qui permettra aux populations les plus défavorisées d’avoir accès au vaccin contre la maladie à coronavirus. « Comme vous le savez, nous sommes aussi engagés dans le projet Gavi qui concerne la vaccination en général », a fait savoir l’ambassadeur de la France au Bénin.

A l’occasion de la remise de matériel sanitaire au ministère de la santé par l’Afd et Enabel, le diplomate français a indiqué que le projet Covax est un dispositif qui devrait permettre aux populations les plus vulnérables, parfois les plus démunies d’avoir un accès au vaccin. C’est un projet qui intéresse de nombreux pays, qui a été proposé aussi au Bénin. « On est en train de voir comment articuler tout cela », a déclaré Marc Vizy.