Des variants du coronavirus réputés plus contagieux sont apparus depuis quelques semaines au Royaume Uni, en Afrique du Sud et au Brésil notamment. Face à ces mutations du virus, le Docteur Anthony Fauci, conseiller Covid à la Maison Blanche, appelle « au réveil » du pays. « Nous continuerons à voir l’évolution des mutants donc, nous…devrons être agiles pour pouvoir simplement nous ajuster facilement pour créer des versions du vaccin qui sont spécifiquement dirigées vers n’importe quelle mutation » a déclaré l’immunologue lors d’un briefing sur la Covid-19 à la Maison Blanche hier vendredi.

Traiter chaque cas comme s’il s’agissait d’une nouvelle variante

Pour empêcher ces mutations, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pense qu’il faut poursuivre la campagne de vaccination et immuniser le plus de personnes possible très rapidement. “Les mutations se produisent parce que le virus a un terrain de jeu, pour muter. Si vous arrêtez cela, si vous arrêtez la réplication, les virus ne peuvent pas muter” a-t-il expliqué.

« C’est la raison pour laquelle nous continuerons à faire ce que nous faisons, à savoir : intensifier notre capacité et notre implémentation à vacciner le plus de personnes possible très rapidement » poursuit le conseiller Covid de Joe Biden. Rochelle Walensky , directrice des centres de contrôle et de prévention des maladies estime pour sa part que chaque cas de contamination doit être traité comme s’il s’agissait d’une variante, pendant cette pandémie.