Très actif sur les réseaux sociaux avec près de cinq millions d’abonnés à son compte Instagram, l’influenceur russe Sergueï Kosenko, âgé de 33 ans, a été expulsé de Bali par les autorités indonésiennes pour activité non-conforme de son visa de « visiteur ». Comme dans la plupart des pays du monde, les fêtes et les grands rassemblements sont interdits en Indonésie, en raison de la pandémie du coronavirus. Toutefois, le russe a violé les règles en organisant une fête dans un hôtel en janvier dont il a publié la vidéo.

Après avoir pris connaissance de la vidéo, Sergueï Kosenko a été sanctionné par les autorités de l’immigration pour non-respect des règles sanitaires. Il a été mis dans un avion ce dimanche par ces autorités de l’immigration où il a rejoint Moscou. « Nous avons pris des sanctions administratives à l’encontre de Sergueï en l’expulsant », a déclaré un officier de justice, Jamaruli Manihuruk. Ce dernier a précisé qu’il est interdit au trentenaire de revenir dans l’île pendant six mois au moins.

Ici il n’y a pas de légalité

L’influenceur a également été accusé d’avoir violé les conditions de son visa de visiteur en ayant des activités professionnelles. Sur son blog, le Russe, originaire de Smolensk a dénoncé son expulsion en la qualifiant de scandaleuse. « Si en Russie la loi n’est pas toujours ce qu’elle devrait être, ici il n’y a pas de légalité » a-t-il écrit et de poursuivre : « ici il n’y a pas de présomption d’innocence, on t’expulse ». Tout comme celui-ci, un couple américain avait également été expulsé de Bali à cause d’une série de tweets jugés dérangeant.