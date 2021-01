C’est un secret de polichinelle. Cuba est sous embargo américain depuis plus de 60 ans. Le pays a donc appris à se passer des Etats-Unis. Confrontée comme la plupart des nations du monde à la terrible pandémie de la Covid-19, la grande Île travaille à sortir quatre vaccins ( Soberana 1 et 2, Abdala et Mambisa). Le plus avancé d’entre eux tous est Soberana 2. Les essais se poursuivent. Il est actuellement en phase II b et si tout va bien, il devrait passer le cap de la phase III, la dernière étape des essais.

“Nous avons la capacité pour fabriquer 100 millions de doses“

Quand les autorités du pays approuveront à terme le vaccin, il devrait permettre d’immuniser tous les Cubains au second semestre de l’année en cours. « Nous avons la capacité pour fabriquer 100 millions de doses…La phase de production (a déjà commencé et) si tout va bien cette année toute la population cubaine sera vaccinée » a déclaré le directeur de l’Institut de vaccination Finlay à la faveur d’une conférence de presse. L’objectif de Cuba est pour le moins ambitieux.

Les touristes se trouvant sur le territoire se verront proposer ce vaccin, à en croire le Docteur Vicente Vérez qui dirige deux des quatre projets de vaccins. Les Cubains ne seront également pas contraints de se faire immuniser. Le vaccin va donc être gratuit et non obligatoire pour les citoyens de la grande Île. Pour rappel, Cuba compte à ce jour plus de 19 mille cas de covid-19 pour 180 morts. L’île est peuplée de quelque 11, 2 millions d’habitants.