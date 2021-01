La justice allemande revendique ce mardi 12 janvier, le démantèlement du « plus vaste » site de vente au monde sur le « Darknet ». Appelé le « DarkMarket », cette plateforme a généré grâce à ses transactions « plus de 140 millions d’euros ». C’est le parquet de Coblence qui donne l’information. Le « DarkMarket» compterait « près de 500 mille utilisateurs et plus de 2400 vendeurs ». Il y a eu au total « 320.000 transactions » sur le site selon le parquet de Coblence. C’est le bureau central de la cybercriminalité qui a mené les investigations.

Il a été appuyé par les polices britannique, américaine, australienne, ukrainienne, suisse, danoise, allemande et moldave. Après « des mois d’enquête intensive » donc, le Darkmarket sur lequel on pouvait acheter des faux papiers, des drogues, des détails de cartes bleues volées ou fausses, des médicaments, des logiciels malveillants , des cartes SIM anonymes ou des fausses monnaies a été démantelé et son responsable présumé, interpellé.

Depuis le 11 janvier, le “DarkMarket” ne fonctionne plus

Le parquet de Coblence a par ailleurs annoncé la saisie de plus d’une vingtaine de serveurs en Ukraine et en Moldavie. Les enquêteurs espèrent pouvoir, à partir des données, obtenir davantage de preuves contre les vendeurs, les modérateurs et les acheteurs de ce marché noir. Depuis hier lundi 11 janvier DarkMarket ne fonctionne plus.

Son présumé patron , un jeune Australien, a été arrêté à la frontière entre l’Allemagne et le Danemark. Il a déjà été enfermé après son passage devant le juge d’instruction. Le jeune homme de 34 ans restera donc en détention provisoire en attendant son procès.