Désigné par le Bureau politique et entériné par le Bureau exécutif national (BEN), le choix du duo présidentiel Alassane Soumanou Djimba et Paul Hounkpè est en fait en violation des textes du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). C’est du moins l’avis du Premier secrétaire exécutif national Théophile Yarou et d’autres responsables du parti. Pour Théophile Yarou, Laurent De-laure Faton, Christine Gbédji, Prosper Adoukonou, Clément Koutchadé et Adamou Seyni Nouridine, tous responsables à divers niveaux du parti FCBE, le processus ayant conduit à la désignation de ce duo présidentiel est émaillé d’irrégularités.

A les croire, selon les textes, la mission du Bureau politique est «de mettre en œuvre les décisions du Bureau Exécutif National ». Ils font remarquer que concernant le choix du duo, il n’y a eu aucune décision que le BEN ait confié au bureau politique. Et donc, ils se demandent d’où est venu le choix du duo présidentiel. Ils rappellent que la dernière session du BEN du 29 décembre 2020 n’a pas décidé de la suite de la procédure de désignation du duo. Alors, ils s’interrogent sur celui qui a donné l’autorisation au secrétaire exécutif national Paul Hounkpè de procéder seul à la présélection des candidats et d’arrêter une liste de huit (08) candidats.

Ils estiment que l’article 57 des statuts du parti situe bien sur comment doit se faire le choix du duo. Cet article stipule : «pour opérer la sélection des candidats du Parti à l’élection présidentielle, le Bureau Exécutif National met en place un comité ad hoc qui soumet à son appréciation les critères de sélection, six mois avant le début de la campagne électorale ». Autrement dit, le BEN met en place un comité ad hoc qui, avant de procéder à la sélection du candidat, doit soumettre à son appréciation les critères de sélection. Ceci pour permettre au BEN de s’assurer de l’objectivité de la sélection et surtout de pouvoir apprécier cette objectivité au regard des critères. Et donc, le Bureau politique ne peut en aucun cas dessaisir le comité ad hoc pour prétendre choisir le Duo présidentiel.

De plus, à la session du BEN du 29 décembre 2020, il a été décidé que la sélection du duo doit précéder la négociation du parrainage. Mieux, c’est le parti qui doit négocier les parrains et non les candidats. Mais, c’est le contraire qui a été fait. Concernant l’instance habilitée à valider le duo, les textes disent que si la sélection du candidat à l’élection présidentielle incombe au Bureau Exécutif National (Article 57, statuts), les diligences et les travaux techniques de cette prérogative sont dévolus à un comité ad hoc mis en place par ses soins. Cependant, une candidature à l’élection présidentielle n’est définitive que lorsque le choix du BEN est entériné par le Congrès (article 27, 4ème tiret). Et donc pour les contestataires, le duo présenté par Paul Hounkpè n’est pas légitime et ne peut représenter parti.