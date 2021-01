Un mea-culpa surprenant. En effet, au cours du congrès du parti actuellement au pouvoir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a avoué que des erreurs ont été commises en ce qui concerne le bon développement économique du pays. Pire, selon le leader communiste, le système mis en place a failli dans tous les domaines.

Au cours de ce 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée (WPK), 7.000 personnes étaient présentes. Un congrès au cours duquel il a admis que le plan quinquennal mis en place en 2016 n’avait rien apporté de positif, l’ensemble des objectifs n’ayant pas été atteints. Fort de ce constat, l’exécutif a confirmé qu’il allait analyser les erreurs commises afin de mieux rebondir.

Le plan quinquennal, un échec selon Kim Jong-un

Il faut dire qu’outre les échecs du plan mis en place, le pays a été violemment touché par une série de sanctions internationales imposées notamment par l’ONU, afin de forcer Pyongyang à stopper son programme nucléaire. Le pays s’est également refermé sur lui-même, bloquant l’ensemble de ses frontières, notamment avec la Chine, son principal allié.

Pyongyang appelle à l’autosuffisance

Plus que sur les échanges, le pays semble compter sur un système d’autosuffisance et pourrait bien annoncer un nouveau plan basé sur ce précepte là de même qu’un renforcement idéologique. En effet, le parti a appelé à une loyauté extrême ainsi qu’un esprit d’unité entre les citoyens et les politiques.