La situation est de plus en plus préoccupante, concernant la meilleure élève du Sénégal, 2018-2019, Diary Sow, disparue en France. En effet, la jeune fille n’a pas repris les cours depuis la rentrée des vacances de Noël. Même après que les autorités sénégalaises aient joint la résidence où elle habite, à Lourcine, Diary Sow était toujours introuvable.

Plusieurs personnes ont distribué des flyers

La disparition de Diary Sow avait été confirmée dans un communiqué, par son parrain, le ministre sénégalais de l’eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. « L’information est malheureusement vérifiée (…) Le Service de gestion des étudiants sénégalais à Paris a échangé avec les directions de son école et de sa résidence et assure un suivi rapproché de la situation avec ces établissements » a-t-il fait savoir. En France, plusieurs personnes ont répondu à l’appel de l’association des étudiants sénégalais, pour aider à retrouver Diary Sow. Ils se sont en effet retrouvés ce jour, à la Place d’Italie, au XIIIe arrondissement de Paris, où habite l’étudiante, pour distribuer des flyers.

Il a demandé une « mobilisation de l’Etat »

La nouvelle de sa disparition a également fait la une des journaux en France, où l’affaire a été relayée par le célèbre chroniqueur français, Gilles Verdez. Ce dimanche 10 janvier 2021, ce dernier a pris d’assaut son compte Twitter dans le but d’alerter l’opinion publique sur la disparition de la jeune étudiante. Sur le réseau social, il a tenu à exprimer sa solidarité, tout en demandant une « mobilisation de l’Etat ». Il a par ailleurs ajouté qu’ : « il faut absolument une mobilisation des services de l’Etat et de la police française pour retrouver Diary Sow, la jeune étudiante sénégalaise de Louis-Le-Grand à Paris. Cette élève modèle n’a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours et sa disparition est très inquiétante ».

Distribution de flyers pour tenter de retrouver Diary SOW par les étudiants sénégalais résidents en France #RetrouvonsDiarySow pic.twitter.com/RYDRzMmIEy — Groupe Info Etudes (@infoetudescom) January 10, 2021