L’affaire Diary Sow continue de faire des vagues. Les enquêteurs priorisent de plus en plus la piste de la fugue surtout après les récentes déclarations des camarades de la jeune femme. En effet, elle leur aurait confié qu’elle ne comptait pas poursuivre les cours à la rentrée des classes. L’étudiante voulait partir mais pour quelle destination? C’est la question que se posent les sénégalais en ce moment. Officiellement, elle n’a pas encore été retrouvée mais la jeune femme aurait visiblement gardé contact avec l’une de ses amis. Celle-ci a confié à M6 que l’étudiante allait bien et est saine et sauve.

La disparition de Diary Sow a donné lieu à une effervescence médiatique. Des articles de presse ont même été publiés sur des notes obtenues par la jeune femme dans son lycée parisien. Le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger assure que ces informations sont fausses et appelle les médias à la rigueur et à responsabilité dans le traitement de cette affaire.

“De telles informations qui sont totalement fausses…”

“Le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger tient à démentir fermement de telles informations qui sont totalement fausses et appelle les organes de presse à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de cette affaire” a déclaré Emile Bakhoum, porte-parole de service. Il invite par ailleurs les populations sénégalaises à la retenue pour que les démarches menées actuellement pour retrouver la jeune femme, aboutissent.