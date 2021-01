L’affaire de Diary Sow, la jeune sénégalaise, meilleure élève du Sénégal portée disparue depuis quelques semaines en France continue de faire la une de la presse sénégalaise mais aussi l’actualité en France et en Afrique de l’Ouest. Les autorités sénégalaises se sont exprimées dans une interview réalisée par Jeune Afrique et ont apporté quelques informations qui vont rassurer les sénégalais.

Il faut dire qu’une mobilisation spontanée s’est organisée dans la communauté sénégalaise de France pour aider à retrouver la jeune femme. Or depuis quelques jours, la piste de la fugue est sérieusement évoquée. Et il semblerait que ce soit le cas. C’est ce qu’ont confirmé les autorités lors de l’interview : «D’après les informations dont nous disposons, la piste criminelle est écartée. Mieux : nous disposons de preuves de vie récentes de Diary Sow… Nous souhaitons qu’elle puisse retrouver sa famille, ses amis, et décider par elle-même de ses projets à venir (…) Si Diary nous revenait, comme nous le souhaitons, nous ne ménagerions aucun effort pour l’aider à reprendre une existence normale… On est en train de la remonter. Le plus simple serait qu’elle vienne vers nous, mais elle ne semble pas encline à le faire pour l’instant» peut-on lire dans l’interview.

Une déclaration qui confirme la piste de la fugue mais qui permet de comprendre que la jeune fille n’a pas encore décidé de sortir de sa cachette. Une de ses proches avait d’ailleurs déclaré au site français le Parisien : «Diary est vivante, elle va bien. Il faut la laisser tranquille, qu’on arrête de parler d’elle. Il faut surtout lui laisser le temps de faire ses choix et de revenir si elle en a envie. Elle s’expliquera un jour ou l’autre, demain, dans un mois ou dans un an… »