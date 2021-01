Le président américain sortant, Donald Trump, ne compte pas se taire depuis que le réseau social Twitter a définitivement suspendu son compte. En effet, la plateforme avait estimé que les propos qu’il avait tenus un peu plus tôt dans la journée du mercredi 06 janvier 2021, sont responsables de l’attaque menée par ses fervents partisans au capitole. La situation avait amené le réseau de l’oiseau bleu à suspendre temporairement son compte, même s’il l’avait par la suite réactivé.

Il a pris d’assaut le compte Twitter de la présidence

Pour empêcher que de telles situations se reproduisent, Twitter a décidé hier vendredi 08 janvier, de bannir le milliardaire républicain de sa plateforme. Cependant, cela n’a pas empêché ce dernier de prendre d’assaut le compte Twitter de la présidence américaine pour s’indigner de la suppression de son compte personnel. « Comme je le dis depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour supprimer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire » a-t-il notamment laissé voir dans une série de Tweets supprimés sur le réseau social.

Pour contourner cette interdiction, Donald Trump a déclaré que son équipe et lui étudient « les possibilités de créer [leur] propre plateforme dans un avenir proche ». « Nous ne serons pas SILENCIEUX ! Twitter n’est pas une question de DISCOURS GRATUIT » a-t-il écrit dans un tweet désormais supprimé. Par ailleurs, il a martelé que son administration « avait négocié avec divers autres sites et fera bientôt une grande annonce ».