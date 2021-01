Le compte Twitter du président américain sortant, Donald Trump, a été suspendu pour une durée indéterminée. Le réseau social favori du locataire de la Maison Blanche a pris cette décision hier vendredi 09 janvier 2021, quelques jours après l’assaut du capitole par les partisans de ce dernier, afin d’écarter le risque qu’une autre manifestation violente ne survienne.

Le compte avait été suspendu puis réactivé

Dans un communiqué, la plateforme a justifié sa décision par le fait que : « Après examen approfondi des tweets récents de @realDonaldTrump et du contexte actuel – notamment comment ils sont interprétés (…) – nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence » venant de Donald Trump. Notons qu’après l’intrusion des manifestants pro-Trump dans le capitole le mercredi 06 janvier 2021, le compte du président Donald Trump avait été suspendu pour quelques heures, avant d’être réactivé le jeudi. Selon la plateforme californienne : « nos règles sur l’intérêt du public existent pour permettre aux gens d’entendre directement ce que les élus et leaders politiques ont à dire ». Dans le même temps, elle a indiqué que les comptes de ces derniers ne sont pas au-dessus de ses règles.

Donald Trump évoque un « muselage de la liberté d’expression »

« Cependant nous avons bien fait comprendre depuis des années que ces comptes n’étaient pas entièrement au-dessus de nos règles, et qu’ils ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres choses » a ajouté Twitter. Il n’a pas fallu longtemps pour que la suspension du compte de Donald Trump fasse réagir le principal intéressé. Le milliardaire républicain est alors allé sur le compte officiel du président des Etats-Unis pour s’exprimer. « Twitter est allé encore plus loin dans le muselage de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi – et VOUS, les 75 000 000 grands patriotes qui ont voté pour moi » a-t-il laissé voir dans un message sur le compte @POTUS, qui a été vite supprimé.