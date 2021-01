Les déboires de l’ancien président américain Donald Trump se poursuivent. Il y a deux semaines, LNT vous annonçait que deux banques avaient décidé de tourner le dos au président Trump. La banque allemande Deutsche Bank et Signature Bank avaient en effet annoncé avoir décidé de ne plus faire affaire avec le milliardaire. La première comptait récupérer l’argent que Donald Trump lui devait avant de rompre tout lien, la seconde qui détenait un compte personnel avait entrepris les démarches pour le fermer.

Après ces deux banques, deux nouvelles banques ont décidé de mettre fin aux liens qu’elles ont avec l’homme d’affaires. L’information a été donnée par le site The Hill. Deux banques de Floride ont décidé de ne plus traiter avec Donald Trump et ce, quelques semaines après les incidents du Capitole.

Banks United qui détient deux comptes de l’ancien président avec un montant total avoisinant 30 millions de dollars a affirmé dans une déclaration : “Nous n’avons plus de relation de dépôt avec lui“. La seconde banque, Professional Bank, elle aussi de Floride a pris une décision similaire. Les déboires s’enchaînent donc pour l’ancien président américain qui avait longtemps refusé de concéder sa défaite après l’organisation des élections présidentielles.